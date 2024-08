Ultimi tre giorni. L’Inter chiude il mercato con il sorriso. E su Palacios l’ok definivo

L’Inter ha chuso con l’arrivo di Tomas Palacios il mercato dell’Inter. Nonostante qualche piccolo intoppo di serata, i nerazzurri hanno chiuso le trattative con tre giorni di mercato dal gong finale.

ULTIMI GIORNI – L‘Inter ha chiuso il mercato estivo con l’imminente arrivo di Tomas Palacios. I nerazzurri dopo un lungo tira e molla e un giorno intero ha trattare, hanno trovato la quadra con entrambi i club argenti che escono soddisfatti d questo accordo che porterà nelle casse dei sudamericani circa 11 milioni in totale, tra parte fissa ed eventuali bonus. Un mercato positivo per Beppe Marotta e Piero Ausilio che avevano chiuso parte del mercato in entratà a partire da metà luglio con gli arrivi di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi. L’iraniano infatti, ha avuto un ottimo impatto sull’Inter come si vede nelle ultime due partite di Serie A.

Inter, una tre giorni da spettatore

ARGENTINA – L’Inter, dopo una tre giorni concitata, nonostante le visite mediche al CON per Palacis, non è mai stata in pensiero, sicura di portare il classe 2003 a Milano. Con l’infortunio di Tajon Buchanan a inizio luglio, Simone Inzaghi nonostante il mercato in entrata di tutto rispetto, aveva chiesto a Marotta un sostituito. Una pedina fondamentale per l’equilibrio del club che visti i tanti impegni europei e nazionali, avranno molto più spazio a disposizione. Da domani oggi invece, parte la tre giorni di mercato all’Hotel Sheraton San Siro. Eccetto colpi last minute per l’attacco in caso di addio di Correa, l’Inter potrebbe chiudere il mercato con l’ultimo tassello ormai inatteso. L’ex Lazio ormai si è convinto e continuerà a fare la comparsa in questa nuova stagione con Inzaghi.