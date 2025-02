UFFICIALE – Zuberek, un altro prestito dall’Inter dopo sei mesi

Jan Zuberek, ex attaccante della Primavera dell’Inter, ha lasciato dopo appena sei mesi il Lecco. Il giocatore, ancora di proprietà nerazzurra, si trasferisce ancora in prestito.

COMUNICATO – Il nuovo club ha annunciato in questo modo l’acquisto dall’Inter: «L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dal Calcio Lecco 1912 , a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Jan Zuberek. Nato a Białystok (Polonia) il 13 marzo 2004 è cresciuto in Polonia nelle giovanili dell’AP Talent Białystok. In Italia è passato tra i settori giovanili di Spal e Inter. Tra i professionisti ha indossato le maglie di Ternana e Lecco. In totale ha collezionato 16 presenze, divise tra serie B, serie C e Coppa di C. Benvenuto in Irpinia Jan!»

Zuberek e il suo passato tra Inter e prestiti

STORIA – Zuberek è stato acquistato dall’Inter nel 2021 dalla Spal. Ha fatto due anni tra Under-18 e Primavera, poi è iniziato il suo giro di prestiti. Ha vestito le maglie di Ternana e Lecco nell’ultimo anno e mezzo senza però essere mai incisivo. Adesso ha un’altra occasione con l’Avellino e il suo prestito durerà sei mesi. A giugno tornerà all’Inter, che probabilmente poi si muoverà per dargli altre chance in prestito. Sempre se l’Avellino non si convincerà a richiederlo alla dirigenza nerazzurra.