UFFICIALE – Zalewski è un nuovo giocatore dell’Inter! Sarà presente al derby

Zalewski è sbarcato a Milano con largo anticipo rispetto alle previsioni. Il giocatore della Roma, arrivato in prestito, sostituirà Tajon Buchanan, ceduto nelle ultime ore al Villarreal, è un nuovo giocatore dell’Inter!

COMUNICATO – Zalewski ha già effettuato una prima parte delle visite mediche, ma potrebbe essere necessario un supplemento di controlli lunedì, una volta archiviata la giornata di campionato. Il calciatore, intanto, è impaziente di mettersi a disposizione di Inzaghi e potrebbe essere subito aggregato al gruppo in caso di ufficializzazione in tempo utile. Di seguito il comunicato ufficiale: “FC Internazionale Milano comunica di aver definito con la AS Roma il trasferimento di Nicola Zalewski. Il centrocampista polacco classe 2002 si trasferisce all’Inter a titolo temporaneo con diritto di riscatto”.

Fonte: Inter.it