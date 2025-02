UFFICIALE – Vukoje è un nuovo giocatore dell’Inter. La strategia

Andrija Vukoje è un nuovo calciatore dell’Inter. Il calciatore montenegrino si aggregherà alla Primavera del club meneghino.

UFFICIALE – Andrija Vukoje, dopo aver svolto le visite mediche di rito, ha firmato il contratto che lo legherà all’Inter per le prossime stagioni. A riportarlo è Gianluca Di Marzio, che ha fornito un’immagine del momento in cui il calciatore montenegrino ha stretto l’intesa con i nerazzurri. Il classe 2008 si aggregherà alla Primavera, con la consapevolezza di avere i mezzi per poter dimostrare immediatamente alla sua società di aver fatto la scelta giusta credendo nel suo profilo.