UFFICIALE – Vertonghen, niente Inter. Il Benfica “spoilera” l’acquisto

Vertonghen per diversi mesi è stato un obiettivo di mercato dell’Inter, in tanti dicevano fosse destinato a vestire i colori nerazzurri. Il difensore belga, invece, giocherà al Benfica: il club portoghese ha anticipato l’annuncio attraverso il proprio account Twitter. È un trasferimento a parametro zero, scaduto il contratto col Tottenham.



L’ANTICIPO – Il Benfica è, in assoluto, una delle squadre che acquistano più giocatori ogni sessione di mercato. Ora ne anticipa addirittura tre, di cui uno ormai ex obiettivo dell’Inter: “Se avessi l’opportunità, cosa chiederesti a Jan Vertonghen, Everton e Luka Waldschmidt?”. Questa la domanda proposta dal club di Lisbona sul suo profilo ufficiale Twitter, che di fatto conferma l’arrivo dei tre calciatori. “Presto” l’annuncio, come da tweet successivo.

🤔❓ Se tivesses oportunidade, o que perguntarias a Vertonghen, Everton e Waldschmidt? pic.twitter.com/xEn0s6V6d5 — SL Benfica (@SLBenfica) August 14, 2020