UFFICIALE – Il Venezia riscatta Stankovic: all’Inter 2 milioni e una percentuale futura!

Il Venezia ha comunicato di aver esercitato l’opzione di riscatto per Filip Stankovic, calciatore prelevato a titolo definitivo dall’Inter per 1,5 milioni di euro. Di seguito il comunicato dei lagunari.

IL COMUNICATO – “Classe 2002 e di nazionalità serba, Stankovic ha collezionato 16 presenze nella stagione 2024/25 con la maglia arancioneroverde, registrando un clean sheet. Il giocatore ha firmato un contratto che lo legherà al Venezia FC fino al 30 giugno 2029”.

Stankovic passa dall’Inter al Venezia: cifre e dettagli

ELEMENTI CONTRATTUALI – Stankovic passa dunque a titolo definitivo al Venezia, squadra che ha creduto fortemente in lui con Eusebio Di Francesco sulla propria panchina. Solo un grave infortunio – che ha tenuto il serbo lontano dal campo fino al termine della stagione – gli ha impedito di proseguire il suo percorso di crescita con il Club veneto. Per quanto riguarda i dettagli del contratto, i lagunari dovranno versare circa 2 milioni di euro all’Inter per l’ingaggio del portiere classe 2002. I nerazzurri, dal canto proprio, si sono riservati il 50% sull’eventuale rivendita di Stankovic.