UFFICIALE – Vagiannidis lascia l’Inter e torna a casa: il comunicato del Panathinaikos

Vagiannidis lascia l’Inter e passa a titolo gratuito al Panathinaikos. Il comunicato ufficiale del club greco e le prime parole del giocatore.

VERDI – Dopo il tweet con cui il Panathinaikos comunicava il ritorno di Georgios Vagiannidis in Grecia (“Di nuovo nei Verdi”), è arrivato anche il comunicato ufficiale: “Il Panathinaikos comunica il trasferimento a titolo gratuito di Georgios Vagiannidis dall’Inter. Il 20enne difensore, che torna dopo un anno, ha firmato un contratto fino al 2025. Vagiannidis è nato il 12 settembre 2001. È un prodotto delle Panathinaikos Academies. Ha firmato il suo primo contratto professionale il 14 novembre 2017. Ha esordito con la prima squadra del Panathinaikos il 16 febbraio 2020 in una partita con il Panetolikos, segnando il suo primo gol. Nell’estate del 2020 si è trasferito all’Inter, mentre la scorsa stagione è stato ceduto in prestito al club belga Sint-Truiden. Diamo di nuovo il benvenuto a Georgios nella famiglia del Panathinaikos”.

DICHIARAZIONI – Sono arrivate anche le prime parole di Vagiannidis: “Sono molto felice di essere tornato nella squadra in cui ho iniziato a giocare a calcio e in cui sono cresciuto. Sono stato assente per un anno ma spero di continuare da dove ho finito. Come allora, così adesso, ho fatto ciò che ritengo sia meglio per la mia carriera”.

