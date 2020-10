UFFICIALE – Vagiannidis al Sint-Truiden dall’Inter: ecco la formula

Condividi questo articolo

Georgios Vagiannidis

Il Sint-Truiden ha appena comunicato l’ufficialità dell’arrivo di Vagiannidis dall’Inter. Il giovane arrivato in nerazzurro nelle scorse settimane parte a titolo temporaneo, in attesa di meritare il club milanese. Di seguito il comunicato ufficiale

VIA IN PRESTITO – Ecco il comunicato del Sint-Truiden: “Il 19enne greco Georgios Vagiannidis è del Sint-Truiden. Il giovane difensore di destra arriva dall’Inter in prestito. Georgios ha affrontato le serie giovanili del Panathinaikos greco e si ha giocato nelle selezioni nazionali di U17, U18 e U19 nel suo paese d’origine. Il greco ha avuto anche passaggi di altissimo livello e subito ha impressionato con il suo esordio per la prima squadra del Panathinaikos con un gol e un assist. Benvenuto Georgios!”.