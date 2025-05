UFFICIALE – Stante rinnova il contratto con l’Inter dopo l’ultimo prestito

L’Inter guarda al futuro e lo fa puntando ancora su uno dei talenti più promettenti del proprio vivaio: Francesco Stante, difensore centrale classe 2005, ha ufficialmente rinnovato il contratto con il club nerazzurro.

DOPO IL PRESTITO – Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, Stante ha dimostrato grande solidità e personalità sin dai suoi primi anni in nerazzurro. Ufficiale il suo rinnovo di contratto con il club nerazzurro fino al 30 giugno 2027, con opzione per altre due stagioni. Nella stagione 2023/2024, si è messo in mostra con la formazione Primavera, disputando 32 partite e risultando determinante nella fase difensiva. Le sue prestazioni gli sono valse il prestigioso “Primavera Best Awards” come miglior difensore del campionato Primavera 1 TIM, riconoscimento che ne certifica il talento e il valore. Parallelamente, nella stessa stagione, il giovane difensore ha affrontato una nuova sfida in Serie C con la maglia della Pergolettese, collezionando 32 presenze e risultando una pedina fondamentale nella corsa salvezza del club lombardo. Un’esperienza preziosa che ha contribuito in maniera significativa alla sua maturazione calcistica e alla sua crescita a livello professionale.

Stante rinnova il contratto con l’Inter: parla l’agente Marchisio

SODDISFAZIONE – A commentare il rinnovo è stato Claudio Marchisio, oggi agente del giocatore insieme ad Alessandro Tocci: «Il rinnovo contrattuale testimonia la fiducia del club nel percorso di crescita del giocatore e rappresenta un passo importante per il proseguimento della sua carriera professionale, con l’obiettivo di raggiungere traguardi sempre più ambiziosi».