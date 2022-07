UFFICIALE − Stankovic jr lascia l’Inter per il Volendam: la formula

Per Stankovic Jr altro anno in prestito al Volendam. Dopo aver ottenuto la promozione in Eredivisie, il figlio d’arte difenderà i pali della porta olandese anche il prossimo anno

COMUNICATO − “FC Internazionale Milano comunica la cessione di Filip Stankovic al Volendam: trasferimento a titolo temporaneo per il portiere classe 2002″.

Fonte: Inter.it