UFFICIALE – Spinaccè rinnova con l’Inter: volontà sempre chiara!

Matteo Spinaccè ha rinnovato il suo contratto con l’Inter. Soddisfatta la sua volontà, sempre coincidente con quella dei nerazzurri.

UFFICIALE – Matteo Spinaccè ha prolungato il proprio contratto con l’Inter. A comunicarlo è direttamente la società nerazzurra, che sul proprio sito ufficiale certifica in maniera formale il raggiungimento di un’intesa di cui si parlava già da giorni. Sul calciatore italiano vi era l’interesse di varie squadre, sia italiane che europee, ma la sua volontà è sempre stata quella di dare la priorità ai meneghini. Il suo orientamento è coinciso sin dall’inizio con quello dell’Inter, che ha intavolato le trattative con il classe 2006 per definire i contorni di un accordo ora siglato in maniera ufficiale.

Spinaccè in costante crescita: l’Inter può accelerarla in un modo

LO SCENARIO – Spinaccè sta disputando una Youth League da protagonista, avendo siglato 4 reti nelle 6 partite giocate finora nella competizione. I nerazzurri hanno vinto 7 partite su 7 in Europa anche grazie all’apporto del proprio centravanti di riferimento. Per il futuro, i meneghini potrebbero pensare di impiegarlo nella squadra U-23 che verrà formata in Serie C. Attraverso questa piattaforma, infatti, il classe 2006 potrebbe crescere ulteriormente sotto il punto di vista del rendimento in campo e della personalità con cui approccia ai match.