UFFICIALE – Sottini lascia l’Inter, salto di qualità ma confermata la formula

Anche il giovane Edoardo Sottini, così come Alessandro Silvestro (vedi QUI), lascia l’Inter per fare esperienza altrove. Per lui si tratta di un salto di qualità rispetto la precedente esperienza in Serie D con la maglia della Pistoiese.

ALTRA CESSIONE – “FC Internazionale Milano comunica di aver trovato un accordo per la cessione di Edoardo Sottini alla società US Triestina: trasferimento a titolo temporaneo per il difensore classe 2002″.

Fonte: Inter.it