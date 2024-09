UFFICIALE – Smalling dopo le voci sull’Inter va in Arabia Saudita

C’era chi parlava di Smalling come possibile obiettivo dell’Inter, ma poi il difensore era rimasto alla Roma. Non per molto: stasera i giallorossi hanno definito la cessione in Arabia Saudita.

EX OBIETTIVO – Dopo l’acquisto di Mario Hermoso, ufficiale nella serata di oggi, per la Roma c’era da piazzare Chris Smalling. In panchina nelle prime tre giornate di Serie A, il difensore inglese era necessariamente in uscita. Tanto che nell’ultimo periodo si era parlato dell’Inter, una voce evidentemente priva di fondamento. Oggi, nell’ultimo giorno di apertura del mercato in Arabia Saudita, i giallorossi sono riusciti a cederlo.

Smalling, il comunicato con la cessione da parte della Roma

LA VENDITA – “L’AS Roma comunica di aver ceduto Chris Smalling all’Al Fayha, a titolo definitivo.

Il difensore inglese, arrivato in giallorosso nell’estate del 2019, ha collezionato 155 presenze e 10 gol.

Nella stagione 2021-22, ha contribuito al successo della squadra in Conference League.

Il Club augura a Chris i migliori auguri per il suo futuro”.

Per Smalling, come indicato dal comunicato, l’esperienza alla Roma si chiude dopo quattro anni. Nell’ultimo era finito ai margini della squadra, anche per dei ripetuti problemi fisici, con otto presenze in Serie A e quattro in Europa League.