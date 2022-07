UFFICIALE – Silvestro saluta l’Inter dopo lo scudetto Primavera: prima volta in Serie C

Alessandro Silvestro, giovane difensore classe 2002 di proprietà dell’Inter, dopo aver conquistato lo scudetto Primavera, si trasferisce per la prima volta in Serie C.

CESSIONE – Il giovane difensore dopo aver conquistato lo scudetto Primavera con l‘Inter, saluta il club in prestito. Questo il comunicato: “FC Internazionale Milano comunica la cessione di Alessandro Silvestro al Football Club Pro Vercelli: il difensore classe 2002 si trasferisce al club piemontese a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro opzione”.

Fonte: Inter.it