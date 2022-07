UFFICIALE – Salernitana, in attesa di Pinamonti in attacco arriva un ex Inter

La Salernitana si muove a prescindere da Pinamonti, che oggi ha detto no ai campani ma a quanto pare non definitivo (vedi articolo). La squadra di Nicola ha preso un ex Inter in attacco: è Bonazzoli, già in rosa in prestito l’anno scorso.

EX INTER IN ATTESA DI PINAMONTI – “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Unione Calcio Sampdoria per il trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante classe ’97 Federico Bonazzoli. Il calciatore si è legato al club granata fino al 2026”.

Fonte: ussalernitana1919.it