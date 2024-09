UFFICIALE – Salcedo lascia l’Inter (per ora): trasferimento in Grecia

La notizia era nell’aria già da qualche ora e adesso è ufficiale: Eddie Salcedo lascia l’Inter per trasferirsi in Grecia, ma non a titolo definitivo. Lo ha comunicato la società nerazzurra.

CESSIONE – Nell’ultimo giorno di mercato in Grecia, l’Inter riesce a chiudere la cessione di Eddie Salcedo. L’attaccante lascia Milano, però, a titolo soltanto temporaneo (in prestito), come comunicato dalla società pochi minuti fa attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale: “FC Internazionale Milano comunica la cessione di Eddie Anthony Salcedo Mora all’OFI Creta FC. L’attaccante classe 2001 si trasferisce a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025″. Da capire se a giugno tornerà a Milano, o se si troverà un accordo per il riscatto.