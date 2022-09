UFFICIALE – Salcedo ha firmato con il Bari, lascia l’Inter: no quinta punta

Salcedo non sarà la quinta punta dell’Inter, che rimane quindi senza quel ruolo (probabilmente sarà aggregato Valentin Carboni dalla Primavera). L’attaccante si trasferisce al Bari.

DEFINITO IL PASSAGGIO – È ufficiale il trasferimento di Eddie Salcedo dall’Inter al Bari. L’annuncio arriva dalla Lega B, che ha ricevuto il deposito del contratto. Si tratta di un passaggio a titolo temporaneo, quindi in prestito. La società pugliese ha anche un’opzione per il diritto di riscatto, come da annuncio da parte del club nerazzurro. Salcedo proseguirà quindi la sua carriera in Serie B dopo l’esperienza biennale con lo Spezia, ma l’Inter mantiene il controllo del suo cartellino.