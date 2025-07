UFFICIALE – Salcedo saluta definitivamente l’Inter: resta in Grecia

Salcedo non è più un calciatore dell’Inter. Dopo anni vissuti in prestito tra Italia ed Europa, l’attaccante classe 2001 lascia definitivamente il club nerazzurro per legarsi a titolo definitivo all’OFI Creta.

DEFINITIVAMENTE – Eddie Salcedo lascia l’Inter e resta all’OFI Creta. A comunicarlo è stato direttamente il club greco con una nota ufficiale: “L’OFI FC annuncia ufficialmente il prolungamento della collaborazione con il calciatore Eddie Salcedo, che continuerà a giocare per i bianconeri fino all’estate del 2026”. Salcedo, 23 anni, era approdato all’OFI Creta lo scorso settembre in prestito dall’Inter e ha saputo ritagliarsi un ruolo importante nella formazione ellenica. L’ex talento della Primavera nerazzurra ha collezionato 31 presenze tra campionato e coppa, mettendo a segno 6 reti e mostrando una continuità che negli anni precedenti era spesso mancata. Le sue prestazioni convincenti hanno spinto il club greco a puntare su di lui per il futuro, firmandolo con un contratto biennale.

Salcedo lascia l’Inter dopo anni di prestiti

CONTINUA – Per Salcedo si chiude così il lungo capitolo con l’Inter, cominciato nel 2018 quando fu prelevato dal Genoa come uno dei prospetti più promettenti del calcio italiano. Dopo l’esordio giovanissimo in Serie A, la sua carriera è proseguita tra prestiti a Verona, Spezia, Bari, Genoa e infine Creta, senza mai riuscire a trovare spazio stabile nella prima squadra interista. Ora, con il trasferimento definitivo in Grecia, Salcedo potrà cercare la definitiva consacrazione in un ambiente che ha già dimostrato di valorizzarlo.