UFFICIALE – Salcedo, confermato trasferimento (in prestito) allo Spezia

Ora è ufficiale, Eddie Salcedo è stato ceduto in prestito dall’Inter allo Spezia. La conferma arriva proprio dal sito della Lega Serie A.

PRESTITO CONFERMATO – Dopo le voci che lo volevano prima al Genoa, poi al Brest (con Lucien Agoumé) e infine al Cagliari, la prossima avventura per Eddie Salcedo sarà in Liguria. Ma allo Spezia, che nelle ultime ore ha accelerato per convincere l’Inter e il giocatore al trasferimento (vedi articolo). Come riportato dal sito ufficiale della Lega Serie A, il trasferimento a titolo temporaneo del giovane attaccante nerazzurro è dunque confermato.