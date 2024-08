UFFICIALE – Rodriguez al Real Betis, l’accordo ‘dopo’ l’Inter

Rodriguez non giocherà nell’Inter nella nuova stagione. Il laterale svizzero ora è anche ufficialmente un nuovo acquisto del Real Betis, che lo ha ingaggiato da svincolato dopo la scadenza del contratto col Torino.

EX OBIETTIVO – Si diceva che Simone Inzaghi avesse in Ricardo Rodriguez la preferenza per il braccetto sinistro, invece sarà Manuel Pellegrini al Real Betis il tecnico che allenerà lo svizzero nella nuova stagione. È ufficiale il trasferimento in Spagna del difensore, ormai ex obiettivo dell’Inter.

Rodriguez non va all’Inter ma al Real Betis: il comunicato

L’INGAGGIO – “Il Real Betis Balompié ha aggiunto al suo organico Ricardo Rodriguez, che già si trova nel ritiro assieme ai suoi nuovi compagni a Marbella, dopo aver passato le visite mediche nell’ospedale Quironsalud di Malaga. Lo svizzero ha firmato un contratto con la formazione biancoverde sino al 2026.

Ricardo Rodriguez (Zurigo, 25 agosto 1992) ha cominciato la sua carriera professionistica allo Zurigo, dove è rimasto tre anni.

Successivamente, ha iniziato la sua avventura internazionale in squadre come il Wolfsburg (dal 2012 al 2017) dove ha vinto la DFB-Pokal e la DFL Supercup, il Milan (dal 2017 al 2020), il PSV Eindhoven (2019-2020) e per ultimo il Torino (dal 2020 al 2024).

Il nuovo giocatore del Betis ha una grande esperienza internazionale con la selezione svizzera, avendo giocato tre Mondiali, tre Europei e un’edizione delle Olimpiadi”.