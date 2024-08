UFFICIALE – Retegui, niente Genoa-Inter: il comunicato dell’Atalanta

Era nell’aria da ieri, oggi è ufficiale. Mateo Retegui non ci sarà per Genoa-Inter del 17 agosto: l’attaccante ha infatti firmato per l’Atalanta, che lo ha da poco annunciato in via ufficiale come nuovo acquisto.

NUOVO ARRIVATO – Mateo Retegui affronterà sì i nerazzurri in stagione, ma non dalla prossima settimana. Non ci sarà, infatti, per Genoa-Inter. L’Atalanta ha appena annunciato il suo acquisto a titolo definitivo, un colpo resosi necessario dopo il brutto infortunio occorso in amichevole a Gianluca Scamacca. Una nuova avventura, dunque, per l’attaccante italo-argentino.

Retegui all’Atalanta, il comunicato ufficiale

COMUNICATO – Così l’Atalanta ha annunciato il giocatore: “Atalanta BC è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo da Genoa CFC il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mateo Retegui, 25enne attaccante della Nazionale italiana. Nato a San Fernando, in Argentina, il 29 aprile 1999, ma con cittadinanza italiana per discendenza, è cresciuto calcisticamente dapprima nel River Plate e poi nel Boca Juniors con cui debutta in prima squadra nel novembre del 2018. A giugno disputa con la Nazionale italiana gli Europei, collezionando 4 presenze. In totale, con la Nazionale italiana, ha collezionato finora 12 presenze e segnato 4 gol. La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club rivolgono un caloroso benvenuto a Mateo Retegui, augurandogli le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia nerazzurra”.