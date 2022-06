UFFICIALE – Ranocchia lascia l’Inter: è un nuovo giocatore del Monza!

Ranocchia ha firmato per il Monza come lui stesso ha confermato ai microfoni di Sky Sport (vedi articolo). Il club neopromosso dà il suo benvenuto ufficiale all’ormai ex difensore dell’Inter. Di seguito il comunicato

PRIMO COLPO – Primo colpo dell’estate del Monza neopromosso in Serie A: a rinforzare la difesa arriva Andrea Ranocchia, che dal 1 luglio sarà un calciatore biancorosso. L’esperto difensore umbro, che lascia l’Inter dopo 223 presenze tra tutte le competizioni, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024.

Fonte: acmonza.com