UFFICIALE – Raimondi lascia la Pergolettese e torna all’Inter

Il portiere Paolo Raimondi ha risolto anticipatamente il suo contratto con la Pergolettese ed è già in procinto di tornare a Milano per indossare nuovamente la maglia dell’Inter.

UFFICIALE – Il portiere Paolo Raimondi e la Pergolettese hanno risolto in via anticipata il contratto che li legava. L’estremo difensore italiano tornerà dunque all’Inter, squadra proprietaria del suo cartellino. Di seguito il comunicato con cui la squadra di Serie C ha annunciato la novità di mercato: «L’U.S. Pergolettese comunica, che di comune accordo, è stato risolto il contratto che legava il portiere 2005 Paolo Raimondi alla società gialloblù e che rientra all’Inter sua società di appartenenza. La società nel ringraziarlo per l’impegno profuso in questi mesi di permanenza gli augura di raggiungere i migliori traguardi sportivi». Ora i nerazzurri dovranno decidere come gestire al meglio la sua crescita. Probabilmente, si ricorrerà a un nuovo prestito per consentirgli di mettere minuti nelle gambe.