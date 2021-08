UFFICIALE – Pozzer lascia l’Inter, giocherà in Serie C. La formula

Pozzer, giovane portiere classe 2001, lascia l’Inter e si trasferisce a titolo definitivo alla Juve Stabia. Il comunicato ufficiale del club.

NUOVA SQUADRA – Dopo i due prestiti al Monopoli e alla Lucchese, Giacomo Pozzer passa alla Juve Stabia a titolo definitivo. Per il portiere, cresciuto nelle giovanili dell’Inter, si prospetta così una nuova avventura in Serie C. Il comunicato ufficiale del club nerazzurro: “FC Internazionale Milano comunica la cessione del calciatore Giacomo Pozzer alla Juve Stabia: il portiere classe 2001 si trasferisce a titolo definitivo al club campano”.

Fonte: Inter.it