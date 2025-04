UFFICIALE – Pio Esposito rinnova con l’Inter fino al 2030. Volontà chiara!

«La crescita è impetuosa, Esposito continua a migliorare anche con le Nazionali azzurre. Francesco Pio ha vestito per la prima volta la maglia dell’Italia con l’under 17 nel 2021. In azzurro Esposito vive un’estate magica nel 2023: a giugno partecipa ai Mondiali U20 in Argentina, torneo concluso al secondo posto dall’Italia nel quale colleziona 6 presenze e segna un gol nei quarti contro la Colombia. In finale l’U20 azzurra perde con l’Uruguay, ma Francesco Pio si prende una grande rivincita un mese più tardi, nell’Europeo U19 che vince a Malta con la Nazionale allenata da Alberto Bollini, sconfiggendo il Portogallo in finale. Un torneo vissuto da protagonista con 5 presenze e un gol segnato. Da settembre 2023 Esposito è un punto fermo della Nazionale Under 21, con la quale conta 7 gol in 11 presenze.

Attaccante molto fisico, abile nel gioco aereo e dotato di grande senso del gol, Francesco Pio Esposito inizia ufficialmente un nuovo capitolo della sua lunga avventura nerazzurra con il prolungamento di contratto fino al 30 giugno 2030».