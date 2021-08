UFFICIALE – Pinamonti lascia l’Inter, ha firmato con l’Empoli: le modalità

Pinamonti è un nuovo attaccante dell’Empoli. Arriva l’annuncio ufficiale da parte del club toscano, che l’ha preso dall’Inter: potrà giocare sabato con la Juventus.

IL COMUNICATO – “Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con il Football Club Internazionale Milano per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive di Andrea Pinamonti.

Andrea Pinamonti è un attaccante italiano nato a Cles il 19 maggio 1999. Inizia a giocare nella Bassa Anaunia di Denno per poi entrare nel settore giovanile dell’Inter, dove fa tutta la trafila fino ad arrivare in prima squadra. Il debutto da professionista avviene a 17 anni, l’8 dicembre 2016, nella sfida di Europa League contro lo Sparta Praga. E proprio contro l’Empoli, a febbraio nel 2017, l’esordio in Serie A. Nell’estate del 2018 passa al Frosinone, la stagione successiva veste la maglia del Genoa. Nel settembre del 2020 il ritorno all’Inter, dove rimane nella rosa che vince lo Scudetto. Gioca in tutte le nazionali giovanili, prendendo parte all’Europeo Under-17, all’Europeo Under-19 (perdendo la finale con il Portogallo) e al Mondiale Under-20. Esordisce con la nazionale Under-21 nel settembre 2019, giocando in tutto 9 gare con 2 reti; per due volte è stato convocato dalla Nazionale maggior per altrettanti stage dedicati ai calciatori emergenti”.

Fonte: Empoli FC