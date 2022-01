UFFICIALE − Piccoli passa al Genoa. Il suo arrivo libera Caicedo all’Inter?

Il Genoa ha ufficializzato l’arrivo di Piccoli dall’Atalanta. Il suo arrivo, dunque, può avvicinare il trasferimento di Caicedo all’Inter. I nerazzurri puntano l’ex Lazio per tamponare l’infortunio di Correa

UFFICIALE − “Roberto Piccoli è un nuovo giocatore del Genoa. Arriva a titolo temporaneo dall’Atalanta e vestirà la maglia numero 17. Nato a Bergamo il 27 gennaio 2001, Piccoli è cresciuto calcisticamente nell’Atalanta, ha segnato sei reti in trentacinque presenze in Serie A TIM e fa parte dell’Italia Under 21″.

CONSEGUENZE − Caicedo rimane nel mirino dell’Inter. Il giocatore può passare in nerazzurro con la formula del prestito secco per sei mesi. Con l’arrivo di Piccoli al Grifone, gli attaccanti a disposizione di Blissen diventano otto.

Fonte: genoacfc.it