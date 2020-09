UFFICIALE – Perisic torna all’Inter, il saluto del Bayern Monaco

Ivan Perisic Bayern Monaco

Perisic è ufficialmente, di nuovo, un giocatore dell’Inter. Il Bayern Monaco, come anticipato dall’allenatore Flick stamattina (vedi articolo), saluta il croato che fa quindi rientro in nerazzurro. Non esercitato il diritto di riscatto previsto nell’accordo di prestito.

IL SALUTO – “Il Bayern Monaco saluta Ivan Perisic. Dopo un anno in prestito, il nazionale croato torna all’Inter, dove ha ancora un contratto fino al 2022.

Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del Bayern Monaco, ha dichiarato: «Ivan si è comportato in modo molto professionale con noi quell’anno, era un membro importante della nostra squadra e ha contribuito a vincere la Bundesliga, la DFB-Pokal e la Champions League. Gli auguriamo tutto il meglio per il futuro».

L’allenatore Hansi Flick aggiunge: «Vorrei ringraziare Ivan per i suoi risultati e il suo contributo alla vittoria del Triplete. Ci è piaciuto molto lavorare con lui. Soprattutto nell’ultima fase di Champions League a Lisbona ha fatto vedere che qualità ha».

Perisic, trentunenne, ha collezionato trentacinque presenze con il Bayern Monaco, segnando otto gol e fornendo dieci assist”.

Fonte: FCBayern.de