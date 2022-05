UFFICIALE – Perisic ritrova Conte: ora è un nuovo giocatore del Tottenham

Perisic dopo ben sette stagioni saluta l’Inter, da svincolato (QUI la lettera di addio ai tifosi). Ora è ufficialmente un giocatore del Tottenham. Ecco il comunicato del club inglese.

CIAO INTER – Ivan Perisic dopo aver concluso la sua esperienza all’Inter, da svincolato si trasferisce al Tottenham dove percepirà 6 milioni a stagione. Il calciatore ha deciso di non accettare l’offerta di rinnovo proposta dall’Inter per provare una nuova esperienza altrove, la prima in Premier League. Al Tottenham, dunque, ritrova Antonio Conte, che all’Inter lo ha adattato a ruolo di esterno a tutta fascia. Ecco il comunicato del club inglese: “Siamo lieti di annunciare il trasferimento di Ivan Perisic. Il nazionale croato si unirà al Club il 1° luglio dopo la scadenza del suo contratto con l’Inter e ha concordato un accordo che durerà fino al 2024”.

✍️ We are delighted to announce the transfer of Ivan Perišić. Welcome to Spurs, Ivan! 💙 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 31, 2022

Di seguito l’annuncio sui social

Fonte: tottenhamhotspur.com