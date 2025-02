UFFICIALE – Owusu passa dall’Inter al San Gallo: tutti i dettagli

UFFICIALE – Arriva oggi l’ufficialità della cessione dell’Inter al San Gallo del giovane Owusu. Il club svizzero ha appena diramato il comunicato: “Il giocatore offensivo Enoch Owusu verrà ceduto in prestito dall’Inter alla Svizzera orientale. Il ventenne prenderà sicuramente parte agli allenamenti dei professionisti e inizialmente giocherà nella squadra Under 21 dell’FC St. Gallen 1879. L’FCSG ha un’opzione di acquisto”.

Owusu al San Gallo dall’Inter: numeri e parole del DS

NUMERI – Owusu proviene dal reparto giovanile dell’Inter. Di recente, l’attaccante è stato ceduto in prestito al Novara FC in Serie C, dove ha collezionato quattro presenze e un assist. Il nazionale juniores italiano ha trascorso gran parte della sua carriera finora nella Primavera 1 con la squadra Under 19 dell’Inter. In 57 partite ha segnato dieci gol e ne ha fatti altri quattro.