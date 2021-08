UFFICIALE – Oristanio passa al Volendam. Il comunicato dell’Inter

Oristanio passa al Volendam in Olanda a titolo temporaneo. Questo il comunicato ufficiale dell’Inter dal sito ufficiale del club.

ESPERIENZA OLANDESE – Gaetano Oristanio è un nuovo giocatore del Volendam. Il giovane classe 2002 passa così in prestito in Olanda dove cercherà di accumulare minuti ed esperienza dopo le annate positive con la Primavera di Armando Madonna. Stesso percorso intrapreso l’anno scorso da Samuele Mulattieri. Ecco il comunicato ufficiale dell’Inter: “FC Internazionale Milano comunica il trasferimento del calciatore Gaetano Oristanioal Volendam: per l’attaccante classe 2002 trasferimento a titolo temporaneo”.

Fonte: inter.it