UFFICIALE – Moses si trasferisce in Russia dopo l’Inter: annuncio Chelsea

Victor Moses Inter

Moses ha ritrovato Antonio Conte all’Inter nella seconda parte della scorsa stagione. L’esterno di proprietà del Chelsea è poi tornato in Blues, nonostante i tentativi in extremis dei nerazzurri. Ora un nuovo trasferimento in Russia per il laterale: ecco l’annuncio del Chelsea

TRASFERIMENTO IN RUSSIA – “Victor Moses si è unito allo Spartak Mosca in prestito per il resto della stagione 2020/21”. Questo il comunicato con cui i Blues hanno annunciato il trasferimento dell’esterno in Russia. Il laterale ha giocato con l’Inter di Conte la seconda parte della stagione 2019/20, alternandosi con Candreva. Dopo i rumors degli ultimi giorni di mercato sui nerazzurri, nuova avventura per il calciatore.