UFFICIALE – Milan, porte girevoli: arriva Begovic, parte Reina. Le formule

Ufficiale lo “scambio” di portieri in casa Milan. Pepe Reina lascia i rossoneri per l’Aston Villa, mentre a Milano arriva il bosniaco Asmir Begovic del Bournemouth. Ecco i due comunicati ufficiali del Milan.

REINA TORNA IN INGHILTERRA – Si è materializzato il cambio del secondo portiere del Milan. Dopo 13 presenze in 18 mesi, José Manuel Pepe Reina viene ceduto all’Aston Villa. La formula del trasferimento è quella del prestito, valido fino al 30 giugno 2020 (vedi comunicato). Per il portiere spagnolo si tratta di un ritorno, in Inghilterra: con la maglia del Liverpool ha disputato 8 stagioni, scendendo in campo 285 volte. Oltremanica l’ex portiere del Napoli ha il record di 134 clean sheets, e i tre “Golden Gloves” (premio al miglior portiere). In questa stagione, Reina ha disputato una sola partita col Milan, a Genova contro il Genoa.

ARRIVA BEGOVIC – Nello stesso momento, il posto di secondo portiere dietro a Gianluigi Donnarumma viene occupato da Asmir Begovic. Il portiere bosniaco arriva al Milan dal Bournemouth, dov’era tornato pochi giorni fa dopo la fine del prestito al Qarabag. Classe 1987, Begovic arriva in rossonero dopo 260 presenze in Premier League, e 62 con la Nazionale della Bosnia. Anche quest’operazione avviene in prestito, in corso fino al 30 giugno 2020 (vedi il comunicato).