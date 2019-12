UFFICIALE – Mandzukic lascia la Juventus, sarà allenato da un ex Inter

Mandzukic non farà parte della Juventus che nel 2020 riprenderà la Serie A in testa a pari punti con l’Inter. L’attaccante croato ha appena firmato il contratto con la nuova squadra, che ne ha dato l’annuncio proprio alla vigilia di Natale.

NATALE CON TRASFERIMENTO – Mario Mandzukic è un nuovo giocatore dell’Al Duhail, formazione del Qatar. L’annuncio arriva direttamente dai canali ufficiali Twitter del nuovo club del croato, che lascia così la Juventus dopo quattro anni e mezzo. L’attaccante, con la maglia bianconera, ha totalizzato centosessantadue presenze con quarantaquattro gol in tutte le competizioni, a partire dal 2015. In questa stagione non ha mai giocato e non è stato nemmeno inserito in lista UEFA, finendo ai margini della rosa di Maurizio Sarri. Praticamente scomparso negli ultimi mesi, anche se non ha avuto certo l’interesse mediatico di Mauro Icardi (con l’argentino, peraltro, trattato molto meglio…). Il suo nuovo allenatore sarà una vecchia conoscenza della Serie A e dell’Inter in particolare: Rui Faria, l’ex assistente di José Mourinho che in questo 2019 ha deciso di intraprendere la carriera da tecnico in solitaria. Mandzukic arriva in una squadra prima in classifica dopo undici giornate con ventinove punti, quattro in più della seconda: potrà debuttare sabato 4 gennaio contro il Qatar SC.