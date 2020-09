UFFICIALE – Lucien AgoumÃ© passa allo Spezia, contratto depositato

UFFICIALE – Lucien Agoumé passa allo Spezia, contratto depositato

Condividi questo articolo

Agoumé

Dal sito della Lega Serie A arriva la notizia ufficiale del trasferimento di Lucien Agoumé dall’Inter allo Spezia per fare esperienza.

TRASFERIMENTO IN PRESTITO – Lucien Agoumé cambia maglia. La sua nuova destinazione è lo Spezia, dove si trasferisce a titolo temporaneo. L’ufficialità arriva dal sito della Lega Serie A, dove è riportata anche la formula. Il giovane francese dunque potrà trovare spazio e minuti di campo e fare esperienza in campionato per la stagione 2020-2021.