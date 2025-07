UFFICIALE – L’Inter punta sui giovani! Due colpi dal Bodo Glimt

L’Inter ha depositato il contratto di due nuovi calciatore negli ultimi giorni. Ufficiali perciò altri acquisti di giovani provenienti in particolare dal Bodo Glimt in Norvegia.

GIOVANI – Un attaccante ed un centrocampista per l’Inter dei giovani in questa sessione di mercato. La dirigenza punta la Norvegia e ne prende due dal Bodo Glimt, squadra che in questa stagione ha raggiunto per la prima volta nella sua storia le semifinali di una coppa europea (in tal caso l’Europa League). Il 18 luglio l’Inter ha depositato in Lega il contratto di Strand Jonas Dahlberg, mentre ieri quello di Arntzen Matheo Andre. Il primo è un ragazzo nato nel 2008, il secondo è un classe 2009. Entrambi rinforzeranno il settore giovanile nerazzurro.