UFFICIALE – Lazaro dall’Inter al Torino, tutti gli accordi sul trasferimento

Lazaro lascia di nuovo l’Inter, dopo i prestiti a Newcastle United, Borussia Monchengladbach e Benfica. L’austriaco, come anticipato dalla nostra redazione (vedi articolo), nel pomeriggio ha firmato per il Torino. Ora c’è anche l’annuncio ufficiale: va in prestito.

ACCORDO CON L’INTER – “FC Internazionale Milano comunica la cessione di Valentino Lazaro alla società Torino FC: trasferimento a titolo temporaneo per l’esterno austriaco classe 1996, con diritto di riscatto a favore del club granata”.

Fonte: inter.it