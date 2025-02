UFFICIALE – Lavelli rinnova con l’Inter: i dettagli!

Matteo Lavelli ha prolungato il suo contratto con l’Inter. I nerazzurri puntano con convinzione sul suo profilo per il presente e per il futuro.

IL COMUNICATO – Matteo Lavelli ha rinnovato il suo contratto con l’Inter. Il calciatore italiano, di ruolo attaccante, ha siglato 3 reti nelle 21 partite disputate nel Campionato Primavera. Molto positivo il suo rendimento in Youth League, date le 2 reti e l’assist messi a segno nelle 6 partite cui ha preso parte nella competizione. Di seguito il comunicato dell’Inter per annunciare il suo rinnovo, così come quello di Giacomo De Pieri: «FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento pluriennale dei contratti di Giacomo De Pieri e Matteo Lavelli».