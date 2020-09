UFFICIALE – L’Inter cede due giovani alla Carrarese

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

L’Inter comunica la cessione di due giovani alla Carrarese, club militante in Serie C. Si tratta di una cessione a titolo definitivo e una in prestito. Il comunicato sul sito ufficiale della società nerazzurra

MILANO – FC Internazionale Milano comunica la cessione dei calciatori Thomas Schirò e Davide Grassini alla società Carrarese Calcio: per il primo trasferimento a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021, per il difensore classe 2000 cessione a titolo definitivo.

fonte: inter.it