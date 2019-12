UFFICIALE – Julian Weigl va al Benfica. L’annuncio del Borussia Dortmund

Il Borussia Dortmund ha ufficializzato il trasferimento del centrocampista Julian Weigl al Benfica. Confermate le indiscrezioni delle ultime ore. Sfuma un potenziale obiettivo in mediana per l’Inter di Antonio Conte. Qui i dettagli.

FUMATA BIANCA – Mancava soltanto l’ufficialità, ma adesso è arrivata anche quella: Julian Weigl è un nuovo calciatore del Benfica. Vi avevamo anticipato di quanto le parti fossero vicine (QUI i dettagli), prima che il club giallonero rendesse ufficiale il trasferimento. Sfuma, dunque, un profilo che l’Inter aveva tenuto sott’occhio come alternativa principale ad Arturo Vidal. Non sono ancora note le cifre dell’operazione (si parla di circa venti milioni di euro per il cartellino del 24enne). Nei prossimi giorni l’ex Monaco 1860 sosterrà le visite mediche col club lusitano. Per i nerazzurri sfuma quindi un potenziale obiettivo, anche se Giuseppe Marotta e Piero Ausilio rimangono vigili su altre opzioni per la linea mediana.

