UFFICIALE – Joao Mario, addio all’Inter: risolto il contratto, ora Benfica

Joao Mario non è più un giocatore dell’Inter. Dopo cinque anni con tantissime ombre e poche luci la società ha raggiunto un accordo per rescindere il contratto. Andrà al Benfica, da svincolato.

IL COMUNICATO – Questo l’annuncio della società: “FC Internazionale Milano comunica di aver trovato un accordo con il calciatore Joao Mario per la risoluzione del contratto con il Club”.

PROSSIMO PASSAGGIO – Nel pomeriggio si era tenuto un incontro con il suo agente, Federico Pastorello, in sede all’Inter (vedi articolo). Il centrocampista tornerà in Portogallo, da svincolato, al Benfica dopo aver aggirato così la questione della clausola con lo Sporting CP, che rischiava di dover far pagare ai nerazzurri ulteriori trenta milioni.