UFFICIALE – Inter, l’ultima cessione del calciomercato non è quella sperata

L’Inter ha effettuato l’ultima cessione della sua finestra estiva di calciomercato proprio nell’ultimo giorno disponibile. Il calciatore coinvolto nella trattativa non è però nessuno di quelli che i nerazzurri volevano cedere con maggiore necessità.

UFFICIALE – L’Inter ha ceduto Enoch Owusu al Novara a titolo temporaneo. Ciò è stato ribadito dalla società nerazzurra sul suo sito ufficiale, con la specificazione che l’italiano disputerà una sola stagione con i piemontesi. Il calciatore classe 2005 ha disputato 22 presenze nell’ultima annata con la Primavera e l’U-18 nerazzurri, condite da 5 gol e 2 assist in totale. La speranza è che possa proseguire nel suo percorso di crescita con la società che attualmente milita in Serie C.

Owusu ceduto, ma l’Inter non ha soddisfatto interamente le sue ambizioni in quanto al calciomercato in uscita!

USCITE MANCATE – L’Inter non è riuscita a cedere Joaquin Correa e Ionut Radu in questa finestra estiva di calciomercato. Entrambi i calciatori, non rientranti nei piani dei nerazzurri per questa stagione, hanno rifiutato le offerte presentate nei loro confronti durante questa sessione di mercato. La differenza è stata che il rumeno è stato molto vicino alla cessione, con il trasferimento al Sassuolo praticamente chiuso tra le due società. Il portiere ha poi effettuato delle richieste che gli emiliani hanno preferito declinare, lasciandosi aperto delle possibilità per il futuro. Così si è arrivati a una situazione che i nerazzurri avrebbero preferito evitare. Ma con la quale devono ora misurarsi.