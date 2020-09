UFFICIALE – Inter, tesserato il 2001 Vagiannidis e altri due giovani: i nomi

Georgios Vagiannidis

L’Inter, come si evince dal sito della Lega Serie A, ha tesserato ufficialmente tre giovani calciatori: Georgios Vagiannidis, Nikola Ilyanov Iliev e Nikolaos Botis

FORZE GIOVANI – L’Inter ha tesserato ufficialmente Vagiannidis, difensore classe 2001 in arrivo dal Panathinaikos; Iliev, trequartista del 2004, in arrivo dal Profesionalen Futbolen Klub Botev Plovdiv e Botis, portiere classe 2004, in arrivo dal Paol F.C.

