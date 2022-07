L’Inter nell’ambito della trattativa per portare Asllani in nerazzurro ha concordato con l’Empoli il trasferimento in toscana di Satriano, reduce dall’avventura al Brest. Ora è anche ufficiale

CESSIONE – FC Internazionale Milano comunica la cessione di Martín Satriano all’Empoli: l’attaccante classe 2001 si trasferisce al club toscano a titolo temporaneo.

Fonte: inter.it