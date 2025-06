UFFICIALE – L’Inter riscatta Zalewski dalla Roma! Il comunicato

L’Inter ha reso ufficiale il rinnovo di Nicola Zalewski come nuovo giocatore nerazzurro. Di seguito il comunicato ufficiale del club.

COMUNICATO – FC Internazionale Milano comunica di aver esercitato il diritto di riscatto di Nicola Zalewski dall’AS Roma. Il centrocampista polacco classe 2002, che da febbraio ha collezionato 17 presenze con la maglia nerazzurra, diventa un giocatore dell’Inter a titolo definitivo.

Zalewski, le prime risposte nei mesi all’Inter!

PRESTAZIONI – Zalewski conquista così il mondo nerazzurro e lo fa grazie ad ottime prestazioni fornite in questi primi mesi da giocatore dell’Inter. Già con Simone Inzaghi le risposte c’erano state e sia da esterno che da interno di centrocampo aveva ben impressionato. Ora con Cristian Chivu nelle due gare in campo al Mondiale per Club è mancato solo il gol e proprio nell’ultima il calciatore ha ottenuto anche una maglia da titolare. Non è di certo il momento di vedere quali sono le scelte dell’allenatore: siamo alla fine dell’anno e sono queste le ultime partite prima delle vacanze estive. Nella prossima con il River Plate Zalewski farà perciò la sua prima gara da giocatore ufficiale dell’Inter. Ma non dovrebbe partire tra i titolari, anche perché Chivu tornerà al 3-5-2 abbandonando per ora il 3-4-2-1 con i trequartisti.