UFFICIALE – Inter e Marsiglia, soluzione per Carboni! L’accordo

Valentin Carboni ha subito un grave infortunio ad inizio stagione e non sta giocando in Francia. Inter e Olympique Marsiglia hanno trovato un accordo, il comunicato ufficiale.

COMUNICATO – Il club nerazzurro ha annunciato l’accordo per il talento argentino: «FC Internazionale Milano comunica che, a seguito delle discussioni con l’Olympique de Marseille e il calciatore, è stato raggiunto l’accordo per la risoluzione anticipata del prestito di Valentin Carboni, attaccante argentino classe 2005». A ottobre Carboni si è rotto il crociato non tornando più in campo con la maglia della squadra francese. In questo momento la società meneghina organizzerà il piano di recupero per il calciatore, che tornerà in pianta stabile a Milano.