UFFICIALE – L’Inter deposita il contratto del primo acquisto dell’U23!

L’Inter ha depositato il contratto del primo giocatore dell’U23 che militerà nel Campionato di Serie C dal prossimo anno. Di seguito i dettagli.

UFFICIALE – Ora è ufficiale: Giuseppe Prestia è il primo acquisto dell’Inter U23. A conferire la certezza a tale operazione è quanto specificato nel sito ufficiale della Serie A, con l’indicazione del contratto depositato da parte del Club nerazzurro. Avendo definito tale operazione, i meneghini possono ora concentrarsi su altre situazione di mercato che interessano in vista della prossima annata. Con un obiettivo di cui tener conto in sede di azione: bilanciare nella maniera ideale gli acquisti per l’U23 con quelli per la Primavera. Così da soddisfare i molteplici interessi che i nerazzurri dovranno tutelare nella prossima annata.