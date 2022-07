UFFICIALE – Inter, ceduto Zugaro al Sangiuliano: formula e prime parole

L’Inter cede Zugaro, difensore classe 2000, al Sangiuliano in Serie C. A dare l’annuncio ufficiale è il club lombardo con un comunicato apparso sui proprio canali social. Di seguito le prime dichiarazioni del giocatore

Davide Zugaro è un nuovo giocatore del Sangiuliano.

Il difensore classe 2000, di proprietà dell’Inter arriva in gialloverde con la formula del prestito annuale e si aggrega da subito ai compagni nel ritiro di Bormio. Originario di Pescara, dopo il settore giovanile con gli abruzzesi, Zugaro passa quindi all’Inter che lo mette sotto contratto, girandolo in prestito all’Olbia in Lega Pro, successivamente alla Giana e nella scorsa stagione alla Virtus Verona, raccogliendo 62 presenze e 2 reti in Serie C, nonostante la giovane età.

Adesso si prepara alla nuova avventura in maglia gialloverde: «Sono felice di essere arrivato in una società così ambiziosa – commenta Zugaro – perché lo sono anch’io e la scelta del Sangiuliano va proprio in questa direzione. Ringrazio la proprietà e i direttori per avermi voluto e sono pronto a dare il mio contributo in un campionato che conosco abbastanza bene». Sulle sue qualità tecniche, il nuovo arrivo in casa Sangiuliano sostiene: «Sono un terzino sinistro cui piace molto spingere e dare sostegno alla fase offensiva».

Molto soddisfatto dell’arrivo di Zugaro, l’amministratore delegato gialloverde, Andrea Luce: «Lo volevamo e siamo riusciti a ottenerlo, nonostante la grande concorrenza – spiega – per questo la trattativa non è stata affatto semplice. Zugaro è un giovane di proprietà dell’Inter che ha già oltre 60 presenze in Lega Pro, per cui parliamo di un elemento molto importante. Siamo estremamente contenti di aver concluso questa operazione e con il suo inserimento rafforziamo ulteriormente la squadra anche dal punto di vista dei giovani».

Benvenuto Davide!