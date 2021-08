UFFICIALE – Inter, altra cessione: il giovane Tosi va al Città di Varese

Nell’ultima giornata di mercato, con le operazioni in entrata chiuse, l’Inter continua con le ultime operazioni minori riguardanti soprattutto giovani. Il giovane difensore Mirco Tosi è stato ceduto in prestito al Città di Varese.

Altra cessione per l’Inter che in queste ultime ore di mercato sta sistemando le ultime operazioni minori in uscita. Il Città di Varese, club militante in Serie D, ha appena comunicato di aver ricevuto in prestito dai nerazzurri il giovane difensore Mirco Tosi. Il giocatore, classe 2002, nella scorsa stagione ha giocato in Serie C con la maglia della Pergolettese. Il giocatore indosserà la maglia numero 26.