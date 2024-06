UFFICIALE – Iliev torna al Botev Plovdiv! L’annuncio del club

Nikola Iliev, centrocampista della Primavera dell’Inter, è stato ceduto al Botev Plovdiv. La squadra che lo ha di fatto cresciuto e lanciato in Bulgaria, ha deciso di riacquistarlo dal club nerazzurro. Ecco l’annuncio ufficiale apparso sui social.

Ritorno in patria: riecco il Botev Plovdiv

